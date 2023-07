Si è concluso con un bilancio di due vittorie e una sconfitta la prima giornata del challenger svizzero di(145.000 di montepremi sulla terra battuta) . Fabio(137) ha battuto al primo turno lo svizzero Kilian Feldbausch (952) per 64 62 e Stefano Travaglia (221) si è imposto per 63 62 sullo ...Sono quattro gli italiani in gara nel challenger svizzero di(145.000 di montepremi sulla terra battuta), tra cui anche Fabio. Il ligure, sceso al numero 137 del mondo, è la quarta testa di serie del torneo e al primo turno ha pesciato lo svizzero ...Gigante giocherà da oggi il Challenger di, in Svizzera, per il quale ha ricevuto una wild card, torneo che vedrà al via diversi contendenti della Race nonché Fabio, testa di serie n.4 ...

Zug: Fognini e Travaglia agli ottavi Tiscali

Si è concluso con un bilancio di due vittorie e una sconfitta la prima giornata del challenger svizzero di Zug (145.000 € di montepremi sulla terra battuta). Fabio Fognini (137) ha battuto al primo ...Sono quattro gli italiani in gara nel challenger svizzero di Zug (145.000 € di montepremi sulla terra battuta), tra cui anche Fabio Fognini .