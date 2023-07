Zrinjski Mostar-Slovan Bratislava Champions League | 25-07-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 25 luglio 2023) Entrambe reduci da un primo turno di qualificazionepiù difficile del previsto, traè una sfida che vedrà la vincitrice affrontare l’AEK Atene. I bosniaci hanno superato ai rigori gli armeni dell’Urartu, dopo aver vinto la gara d’andata ed essersi fatti rimontare in pieno recupero nel ritorno. I rigori hanno dato ragione ai ragazzi di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lo Slovan Bratislava , una volta liquidati i lussemburghesi dell'Hesperange - pareggio all'andata (1 - 1) e 2 - 0 al ritorno - dovrà fare attenzione ai bosniaci dello, anche loro ......- Molde (Norvegia) " UBK Breidblik (Islanda) - Copenaghen (Danimarca) " Sheriff Tiraspol (Moldavia) - Maccabi Haifa (Israele) " Aris Limassol (Cipro) - Bate Borisov (Bielorussia) "...I bielorussi del Bate Borisov , fermati all'andata dagli albanesi del Partizani (1 - 1), nel match di ritorno sfrutteranno il fattore campo, stessa cosa per i bosniaci dello, favoriti ...

Anche se la fase a gironi inizierà solamente il 19-20 settembre (con sorteggio fissato per il 31 agosto), siamo già nel vivo della Champions League 2023-2024. La massima competizione continentale per ...Si è concluso ieri sera il primo turno di qualificazione della Champions League e hanno staccato il pass per la fase successiva le seguenti squadre: Olimpia Ljubljana, Astana, ...