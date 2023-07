Zielinski rinnova con il Napoli e si taglia l' ingaggio

Leggi su panorama

(Di martedì 25 luglio 2023) Piotrgiura amore eterno ale accetta di prolungare fino al 2026 pur rinunciando a una fetta importante del suo. Il centrocampista polacco ha deciso di firmare fino al 2026 togliendosi dal mercato. Era nel mirino della Lazio perché Maurizio Sarri lo aveva espressamente chiesto a Lotito come sostituto di Milinkovic Savic, partito per l'Arabia Saudita. Per molte settimane il rinnovo diera dato come praticamente impossibile, tanto che De Laurentiis era entrato nell'ordine di idee di far partire il giocatore per evitare di perderlo a zero nel giugno 2024. Inveceha scelto di legarsi alcon unche scenderà da 4,5 a 2,5 milioni di euro netti a stagione. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO