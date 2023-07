XX edizione del Festival della Mente di Sarzana

(Di martedì 25 luglio 2023) La , diretto da Benedetta Marietti e promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di, si svolgerà dall’1 al 3 settembre sul temameraviglia. Tra gli appuntamenti in programma, domenica 3 settembre alle 10 in piazza Matteotti si terrà Il tempo dello stupore, un dialogo tra la filosofa Gabriella Caramore e l’immunologa Antonella Viola, interrogate dall’autrice radiofonica Rosa Polacco. I dati demografici lo mostrano chiara: viviamo più a lungo, più in salute, e in un Paese con un tasso di natalità molto basso, gli anziani sono sempre più numerosi. Ma com’è cambiata nel tempo la percezione dell’invecchiamento e in base a cosa si sposta sempre più in avanti la soglia dell’ingresso nella cosiddetta terza età? Quali sono le ragioni biologiche, evolutive, storiche e culturali di questo cambiamento? E come impostare le ...

Di conseguenza, la UEFA considera l'Osasuna idoneo a partecipare a questadella ... che non impedirà la partecipazioneclub alla Conference League. Il club accetterà la sanzione inflitta ...... intenso, vivido revenge movie di denunciabullismo", scrive Lorenzo Negri in un articolo recentemente pubblicato dall'italiana di Wired . "In un'epoca dove tutti parlano di ...Ad aprire la nuovaPremio - mercoledì 26 luglio in Piazza Italia, ore 21,30 - sarà Giuseppe 'Spedino' Moffa. Fra blues e dialetto molisano, fra chitarra e zampogna, Moffa è uno dei più ...

Grande entusiasmo per la prima edizione del Soap Box Rally TeleBoario

Le degustazioni dei prodotti delle terre vulcaniche. E' la V edizione di Eruzioni del Gusto in programma dal 27 al 30 ottobre 2023 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa tra Portici e Napoli, ...Coloro che opteranno per l’edizione del gioco per Nintendo Switch avranno accesso a esclusivi bonus di lancio, che comprendono una skin per la squadra, due litografie, un foglio di sticker, un poster ...