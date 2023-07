Wwf | ondate di calore più forti per il cambiamento climatico Ecco perché

(Di martedì 25 luglio 2023) Ledidi luglio in Europa e Nord America sono state più calde a causa del: l’ondata dieuropea è stata più calda di 2,5°C, quella nordamericana di 2°C e quella cinese di 1°C. LO sostiene la rete internazionale di studiosi World Weather Attribution , citata dal Wwf in un comunicato. Secondo gli scienziati, tali eventi non sono più insoliti a causa...

Secondo alcuni studi, in Grecia entro il 2050 il numero di ondate di calore all'anno raddoppierà. Il riscaldamento globale e il Mediterraneo - "Le ondate di calore in mare stanno già avendo effetti ... Come racconta il Wwf nel recente report 'Biodiversità Fragile', negli ultimi decenni "circa ...

In questi giorni un'ondata calore sta attraversando ben tre continenti: Europa, Asia, Nord America. Temperature estreme si stanno registrando in buona parte dell'emisfero settentrionale della Terra.Le ondate di calore di luglio in Europa e Nord America sarebbero ... l’intensità e la durata dell’evento siano dovuti al cambiamento climatico – citato dal Wwf. (Agenzia askanews) La notizia riportata ...