WWE | Siamo già al capolinea dell’alleanza fra Trish Stratus e Zoey Stark?

(Di martedì 25 luglio 2023) Durante l’ultima puntata di Monday Night Raw, Becky Lynch ha sconfittoaggiudicandosi non solo il match ma anche la possibilità di avere un rematch controa SummerSlam, così da potersi vendicare della sconfitta patita per mano delle due a Night of Champions.alsembra non aver preso per niente bene la sconfitta della sua pupilla, che così facendo l’ha obbligata al match contro The Man. In un video nel backstage pubblicato dalla stessa WWE si può vederenon felice dell’accaduto facendo intendere di non essere soddisfatta dell’operato della sua alleata. Chegiunti al termine della loro alleanza? Il tempo ce lo dirà, ma non sarebbe strano dato ...

Se non fosse un campionato FIA, finirebbe come la(la maggiore federazione di wrestling al ...sulla strada giusta, ma è una maratona '. La battaglia politica con Liberty Media Parole che sono ...... della vicenda Vince McMahon e delle indagini a suo carico come ex - CEO della, torniamo a ...sempre stati presenti tanto nei momenti belli quanto in quelli brutti e gli abbiamo dato il ..."In quanto sport individuale e globale,forse i più vicini al golf - ha detto Djokovic - . ... Ne fanno parte l'accordo decennale con laper il wrestling, l'espansione nel mondo della Formula ...

WWE Raw Report 24/07/2023 - Il Judgment Day ovunque Tuttowrestling

Secondo Fightful Select lo show di Wrestling più importante al mondo potrebbe svolgersi all’interno dello U.S. Bank Stadium che può ospitare ben oltre 73.000 spettatori. La WWE è fortemente ...“ Non considero Roman come un mio avversario da sogno. Penso che siamo due lottatori completamente diversi. Ovviamente è qualcuno che è venuto fuori, prima di tutto ha la sua storia familiare, ma poi ...