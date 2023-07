WWE | Il Judgment Day non smette di dominare tra match vinti | avversari infortunati e Seth Rollins annientato

(Di martedì 25 luglio 2023) In queste ultime settimane Raw e NXT si può dire che siano in mano alDay che, sotto la guida di Rhea Ripley e con la pace interna ritrovata, sta dominando gli show occupando tanto spazio e raccogliendo anche dei successi. Dal titolo femminile di Rhea Ripley al primo titolo in singolo in carriera di Dirty Dom con il North American Championship passando per valigetta conquistata da Damian Priest, la ciliegina sulla torta potrebbe essere la conquista del titolo mondiale da parte di Finn Balor a SummerSlam,reso ufficiale stanotte con la firma di contratto con. Tanti messaggi lanciati Detto già della vittoria di Dominik contro Sami Zayn, la serata per ilDay è stata intensa anche stanotte. Dopo aver infortunato Kevin Owens, l’azione del gruppo non si è ...

RAW Report 24-07-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

A night after brutally attacking Liv Morgan's arm on "WWE Raw," Rhea Ripley will once again be seen in action on "WWE NXT." ...Apollo Crews also suffered Judgment Day’s wrath, albeit in an actual match as Priest earned a clean win with South of Heaven, and at the end of the night, Balor and Rollins gathered for the contract ...