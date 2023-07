(Di martedì 25 luglio 2023) Momento d’oro quello sta vivendo Dominik Mysterio, trainato da Rhea Ripley e il Judment Day.Dom è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all’interno della fazione, ma anche degli show andando a conquistare il primo titolo in singolo della carriera ad NXT, dove la settimana scorsa ha vinto il North American Championship. Dominik non ha perso tempo e ha portato il titolo nel main roster difendendolo già a SmackDown. In quello che sta diventando un tour de force,Dom è stato protagonista anche stanotte a Raw con la sua cintura. KO va… KOspesso accade ultimamente il JD ha aperto la puntata di Raw con un promo sul ring, interrotto presto da Kevin Owens e Sami Zayn. I canadesi hanno preso di mira Dominik sfruttando l’ondata di “buuu” e fischi del pubblico e dato cheDom si è ...

...di aver già avviato la stanza degli scrittori per la seconda stagione nonostante non avesse... Il cast aggiuntivo include Jason Mantzoukas nei panni di Dioniso, l'ex superstar dellaAdam ...Logan Paul e Ricochet hanno datouna volta spettacolo finendo su dei tavoli posizionati all'... Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle dellaGunther supera Riddle... ma Drew è ...Ci sono le parti interessate, i partner, la FIA, Liberty Media, i 10 team e abbiamomesi di ... Se non fosse un campionato FIA, finirebbe come la(la maggiore federazione di wrestling al ...

WWE: Ancora una difesa vincente per Dirty Dom, decisivo come sempre l’aiuto dei compagni Zona Wrestling

WrestleMania potrebbe essere diretta verso una location inedita ma, purtroppo per i fan europei, non sarà Londra. Malgrado John Cena abbia solleticato il palato degli appassionati di wrestling europei ...LA Knight è da qualche tempo al centro delle discussioni di fan e addetti ai lavori. Seppur sia uno tra i più over tra il pubblico, la WWE non ha ancora deciso di pusharlo in modo significativo. Si pe ...