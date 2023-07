WTA Varsavia 2023 | Lucrezia Stefanini elimina Linda Fruhvirtova ed approda agli ottavi

(Di martedì 25 luglio 2023)all’esordio la ceca, numero 7 del seeding del torneo WTA 250 didi tennis: sul cemento outdoor polacco l’azzurra si impone con lo score di 6-1 7-6 (4) in due ore di gioco ed affronterà la vincente della sfida tra l’indiana Ankita Raina e la britannica Jodie Burrage. Nel primo set la ceca tiene il servizio in apertura ai vantaggi risalendo da 0-30, poi sale in cattedra, che centra tre break consecutivi, tutti ottenuti a 30 dopo essersi portata sul 15-40, mentre l’azzurra tiene sempre la battuta senza concedere palle break. Il risultato è il 6-1 in mezz’ora con cui si conclude la frazione. Il secondo parziale si trasforma ben presto in una batta: la ceca in apertura ...

... Campo M4, ore 11:00, diretta tv Supertennis, streaming app SupertenniX250 Amburgo, primo turno: Paolini " Saville , Campo M1, non prima delle 12:30, streaming app SupertenniX250, ......fa il suo esordio nel "BNP Paribas Warsaw Open" (250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento di, in Polonia. La 25enne di Carmignano, n.108, ha ...Lucrezia Stefanini sfiderà Linda Fruhvirtova al primo turno del torneo250 di2023 . Esordio ostico per la tennista azzurra, che dopo il forfait a Palermo per un infortunio alla spalla prova a rientrare nel torneo polacco. La sua avversaria al debutto sarà ...

Lucrezia Stefanini fa il suo esordio nel “BNP Paribas Warsaw Open” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si stadisputando sui campi in ...La marchigiana rinuncia al torneo polacco per un problema al polso. Al suo posto una qualificata o una lucky loser. Nei match odierni vittorie per Wickmayer, Hruncakova e Siegemund ...