WTA Varsavia 2023 | debutta bene Iga Swiatek | è anche il giorno felice di Stefanini

(Di martedì 25 luglio 2023) Undici partite concluse, una sospesa per il calar del sole, tanto spettacolo in quel di. Eun po’ d’Italia, visto come Lucreziaè capace di battere la numero 7 del seeding, la ceca Linda Fruhvirtova, una delle giocatrici più quotate nel tennis di un futuro che, per certi versi, ègià presente. Ma oggi, nel WTA 250 polacco, è tempo di debutto per Iga. Non servono le marce alte alla numero 1 del mondo per battere l’uzbeka Nigina Abduraimova per 6-4 6-3. Deve ancora conoscere il nome dell’avversaria, dato che l’americana Claire Liu e la cinere Yue Yuan si sono dovute fermare sul 4-4 del primo parziale. WTA, Lucreziaelimina Linda Fruhvirtova ed approda agli ottavi Il risultato più roboante, ...

...impegnati martedì nei diversi tornei del circuito Atp econtinua a essere positivo. Dopo le affermazioni di Lorenzo Musetti e Martina Trevisan in quel di Amburgo e Lucrezia Stefanini a, ...Lucrezia Stefanini affronterà Jodie Burrage al secondo turno del torneo250 di2023 . Dopo la splendida vittoria al debutto contro Linda Fruhvirtova, la terza in carriera a livello, la giocatrice azzurra va a caccia del bis. Un compito non semplice contro ...Nella giornata di domani, mercoledì 26 luglio, si giocheranno gli ottavi di finale del250 di, in Polonia. Nessun italiana in campo con Cocciaretto e Trevisan che hanno scelto Losanna e Amburgo. Apre il programma sul centrale la sfida tra Wickmayer e Martincova. Seguono le ...

WTA Varsavia: Swiatek avanza senza brillare, Muchova col brivido Ubitennis

Lucrezia Stefanini passa all'esordio nel BNP Paribas Warsaw Open, il torneo WTA 250 che si sta disputando sul cemento di Varsavia. Unica tennista azzurra in main draw, dopo il forfait di Camila Giorgi ...Bell'esordio per Lucrezia Stefanini nel "BNP Paribas Warsaw Open" (torneo Wta 250 con montepremi pari a 259.303 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento di Varsavia, in Polonia. La 25enne ...