WTA Losanna 2023 | Lucia Bronzetti perde il primo set | poi l’interruzione per pioggia

(Di martedì 25 luglio 2023) Non termina il match dinelturno del WTA 250 di. La ventiquattrenne riminese si deve fermare all’inizio del secondo set contro la slovena Tamara Zidansek, che quando laha iniziato a scendere sulla città svizzera. Si riprenderà sul finire della mattina di domani, anche se le previsioni non sono clementi al massimo grado.set subito complicato per l’azzurra, costretta a cedere la battuta nel secondo gioco a 30. Le occasioni di controbreak ci sono, in numero di tre nel terzo game, ma non sono sfruttate. In generale, le due fanno parecchia fatica a tenere turni di servizio che vanno quasi costantemente ai vantaggi. E su questo canovaccio Zidansek riesce a portare a casa il 6-2. ATP Umago, Matteo Arnaldi batte agilmente De ...

Elisabetta Cocciaretto , al momento numero uno azzurra nel ranking, è stata abile a spuntarla nel difficile match del debutto contro la svizzera Celine Naef a. Dopo essere stata costretta ...La pioggia non dà tregua al torneodi2023 , con gli incontri odierni che subiscono una nuova sospensione a causa della pioggia che si è abbattuta nella città svizzera. Tra i match sospesi in questo momento c'è anche quello ...Nella giornata di domani, mercoledì 26 luglio, si giocheranno gli ottavi di finale del250 di, in Svizzera. Torna in campo, dopo la vittoria di oggi, la testa di serie numero 2 Cocciaretto contro l'argentina Riera. Sarà la seconda partita sul centrale dopo Avanesyan - ...

Stan Wawrinka (ATP 72) e Marc-Andrea Hüsler (83), impegnati rispettivamente con Filip Misolic (129) e Federico Coria (108), non sono potuti scendere in campo nel primo turno dell'ATP 250 di Umago.Stan Wawrinka (ATP 72) e Marc-Andrea Hüsler (83) non sono potuti scendere in campo nel primo turno dell'ATP 250 di Umago. I due rossocrociati, impegnati rispettivamente con Filip Misolic (129) e Feder ...