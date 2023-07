WTA Losanna 2023 | la pioggia blocca la fine del programma | rimonta Cocciaretto

(Di martedì 25 luglio 2023) Lanon consente la conclusione dei primi turni al WTA 250 di, con un match (Golubic-Cornet) nemmeno iniziato e due (Zidansek-Bronzetti e Bogdan-Waltert) che devono vedere rinviate a domani le speranze di conclusione, per quanto il meteo non sembri essere di particolare aiuto neppure di mercoledì. Il forfait della rumena Irina-Camelia Begu, numero 1 del seeding, cambia le carte del tabellone e manda la francese Diane Parry a giocarsi (e vincere) il derby con Fiona Ferro, lasciando così il ruolo di giocatrice dal più alto ranking in gara a Elisabetta. Anche la marchigiana, per la verità, corre (seri) rischi contro la svizzera Celine Naef, ma si salva in. WTA, Elisabettavince incontro ...

Le prime due del seeding battute da Hunter e Lys. Tra le altre teste di serie passano solo Pera e Rus, Shnaider batte Grabher In meno di un'ora, Danka Kovinic batte Jenny Duerst 6 - 0, 6 - 2, nel ...Elisabetta Cocciaretto , al momento numero uno azzurra nel ranking, è stata abile a spuntarla nel difficile match del debutto contro la svizzera Celine Naef a. Dopo essere stata costretta ...La pioggia non dà tregua al torneodi2023 , con gli incontri odierni che subiscono una nuova sospensione a causa della pioggia che si è abbattuta nella città svizzera. Tra i match sospesi in questo momento c'è anche quello ...

In meno di un’ora, Danka Kovinic batte Jenny Duerst 6-0, 6-2, nel primo turno del Ladies Open Lausanne. Gara a senso unico con la n. 442 del mondo che impiega 40' per ottenere il primo game. Kovinic a ...Non termina il match di Lucia Bronzetti nel primo turno del WTA 250 di Losanna. La ventiquattrenne riminese si deve fermare all'inizio del secondo set contro la slovena Tamara Zidansek, che quando la ...