WTA Amburgo 2023 | risultati 25 luglio | Martina Trevisan | Bernarda Pera e Diana Shnaider sono già ai quarti

(Di martedì 25 luglio 2023) Si chiude il primo turno ed inizia il secondo al torneo WTA 250 di: all’Hamburg European Opendi tennis la finale è prevista sabato 29 e così il tabellone già domani si allineerà ai, per i quali già oggi siqualificate, la statunitensee la russa. Negli ultimi match del primo turno esce di scena Jasmine Paolini. Nei tre ottavi di finale giocati quest’oggielimina la colombiana Camila Osorio per 6-1 6-3, mentre la statunitenseregola l’estone Kaia Kanepi con lo score di 7-6 (6) 6-1 e giovedì affronterà aila russa ...

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco del torneo combined Atp 500 e2023, con in campo il detentore del titolo Lorenzo Musetti, ancora una volta, che se la vedrà contro il lucly loser Kovalik, ed è l'unico azzurro che scenderà in campo (sull'M1 come quarto ......Il bilancio dei tennisti italiani impegnati martedì nei diversi tornei del circuito Atp econtinua a essere positivo. Dopo le affermazioni di Lorenzo Musetti e Martina Trevisan in quel di...La tennista da Castelnuovo Garfagnana è stata battuta all'esordio nel torneo dida Daria ... Purtroppo la numero 47non è mai riuscita a capovolgere davvero l'inerzia, e con un paio di ...

Nel torneo tedesco, Martina domina 6-3 6-1 la Serrano e ora nei quarti aspetta la vincente tra Akugue e Hunter. Niente da fare invece per la Paolini. In Svizzera grande rimonta di Elisabetta che piega ...L'azzurra si è presentata con poche energie ad Amburgo e non è riuscita a ottenere il successo all'esordio con l'australiana Daria Saville. Dopo aver subìto un severo bagel nel primo set, la finalista ...