WTA Amburgo 2023 | Martina Trevisan è ai quarti di finale | ko la colombiana Osorio

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023)è aididel torneo WTA di. Altro match semplice sulla terra tedesca; ma se era preventivabile con la statunitense Elvina Kalieva, a cui ha lasciato un solo gioco al debutto, sorprende di più il 6-1 6-3 inflitto a Camila, numero 8 del tabellone e avversaria validissima. Non oggi almeno, e l’azzurra è la prima giocatrice del torneo già tra le migliori otto. Il primo set è praticamente una mattanza in favore dell’azzurra, brava ad entrare subito in partita nonostante l’attesa di due ore per il maltempo. Non c’è storia, laè sempre in costante difficoltà al servizio e quando si va di manovraha una, se non due marce in più. In venti minutivola incontrastata sul 5-0, ...