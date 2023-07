West Ham | non solo Zakaria | a un passo un altro centrocampista

Ma in quello che sembrerebbe un matrimonio perfetto, c'è anche un 'terzo incomodo', il, che dopo i 36 milioni spesi solo un anno fa non sembra propenso a far partire il ragazzo in prestito, ...Per l' AZ Alkmaar , invece, dopo la semifinale di Conference League contro ilarrivano 7,125 euro per lancio di oggetti, 15.000 euro per fuori d'artificio e 50.000 euro e una gara a porte ...Il prescelto di Josè Mourinho sembra essere l'ex Sassuolo Gianluca Scamacca , in cerca di riscatto dopo una prima stagione sottotono al: il passaggio in giallorosso del centravanti romano si ...

Denis Zakaria lascerà la Juventus in questa sessione di calciomercato. Oltre all'interesse del West Ham, ormai vivo da più di un mese, nelle ultime ore è ...Il centravanti del West Ham è uno degli obiettivi (insieme al sogno Alvaro Morata) per l'attacco della Roma, con il club inglese che negli ultimi giorni avrebbe aperto al prestito per accontentare il ...