Weiss | «Ho fatto esordire Kvara in nazionale Il secondo anno in Italia sarà quello della consacrazione»

(Di martedì 25 luglio 2023) L’ex commissario tecnicoSlovacchia, Vladimir, ha rilasciato un’intervista esclusiva al sito di Gianluca Di Marzio.ha allenato diversi campioniSerie A tra cui Skriniar, Lobotka e anchetskhelia. I primi di cui parlasono proprio lo slovacco ex Inter e Lobotka: «Vi svelo un retroscena. Sei o sette anni fa quando ero il ctGeorgia giocammo un amichevole in Austria contro la Slovacchia. Mio figlio Vladi era un loro compagno ine io dopo la partita in albergo dissi a Skriniar e Lobotka che erano due giocatori di talento che potevano diventare grandi. E ci avevo visto giusto: Lobotka oggi è una star al Napoli e Skriniar lo era nell’Inter. Lobotka è stato uno dei migliori numeri 6 in Europa. È stato grande ...

La persecuzione e l'assassinio di Jean - Paul Marat di Peter" scritto da Eugenio Sideri e messo in scena per il Ravenna Festival Di quante persone sarà stata gremita la folla che ha...... un po' come accadeva per la fotografa Sabine(ve ne abbiamo segnalato la mostra tempo fa). ... Se n'è andata poco più di un anno fa Letizia Battaglia, non hain tempo a vedere Solo per ...Lo stesso hanno- e questo dovrebbe interrogarci sul clima asfissiante che si respira in ... l'ex giornalista del New York Times, Bari, l'ex redattore di Rolling Stone Matt Taibbi e Chris ...

Weiss (CT Slovacchia): "Kvaratskhelia come Best Al georgiano mi ... Siamo il Napoli

Abbiamo intervistato in esclusiva Vladimir Weiss, ex commissario tecnico della Slovacchia che ci castigò ai mondiali del 2010 in Sudafrica con i falconi che s'imposero per 3-2 sull'Italia di Lippi. Da ...