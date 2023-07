Wall Street apre cauta | Dj - 0 | 06% | Nasdaq +0 | 29%

apre cauta in attesa della Fed e delle trimestrali di Big Tech. Il Dow Jones perde lo 0,06% a 35.392,45 punti, il Nasdaq sale dello 0,29% a 14.099,69 punti mentre lo S&P 500 è poco mosso e ...I 5 migliori libri su Bernard Madoff 25 - 07 - 2023 Bernie Madoff: Il grande illusionista diThe Believers: How America Fell For Bernard Madoff's Billion Investment Scam Truth and Consequences: Life Inside the Madoff Family Bernard Madoff and His Accomplices: Anatomy of a Con Con ...Si muovono in cauto rialzo i future sugli indici statunitensi, lasciando presagire un avvio di seduta debole per la borsa di, tra circa mezz'ora, nel giorno in cui inizia la riunione della Federal Reserve per decidere sui tassi di interesse americani. Gli investitori sono concentrati anche sulle trimestrali ...

Wall Street apre cauta in attesa della Fed e delle trimestrali di Big Tech. Il Dow Jones perde lo 0,06% a 35.392,45 punti, il Nasdaq sale dello 0,29% a 14.099,69 punti mentre lo S&P 500 è poco mosso e ...Con le azioni in rally a Wall Street, alcune previsioni pessimistiche si sono rivelate un vero errore: come accaduto a uno stratega di Morgan Stanley. Perché ha sbagliato tutto sul presunto crollo