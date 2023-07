Vox ko ferma l' OPA della destra sull' Ue Nel governo esulta solo FI

...diin realta' rafforza Meloni, l'ascesa dei nazionalismi e' inarrestabile' (La Stampa, pag. 7) Maltempo: Tempesta in Lombardia, una vittima in Brianza. Paura sul volo per gli Usa. E Milano...La somma Pp -sia quota 169. Da qui la guerra post - elettorale fra i due leader di una Spagna polarizzata, entrambi convinti di poter sedere alla Moncloa. Feijóo si dice certo, in qualità ...Elezioni Spagna, stop al piano Meloni - Weber: sila scalata da destra, esultano Ursula e Forza Italia All'improvviso, l'ipotesi di una ... Ora il risultato di, inferiore alle aspettative, ha ...

Spagna, il ko di Vox ferma il piano sovranista Ue. Esultano solo Fi e Ppe Affaritaliani.it

Il pessimo risultato alle elezioni spagnole dell’estrema destra rovina i piani della presidente del Consiglio che vorrebbe costruire nelle istituzioni Ue una alleanza tra conservatori e popolari ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...