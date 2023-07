Volley femminile | Fahr lascia il raduno dell’Italia

Ultime settimane di vacanza in casaModena, gli appuntamenti che scandiscono l'avvicinamento all'inizio della stagione si succedono uno dopo l'altro e l'attesa per l'inizio del campionato di ......affondare una volée di dritto in un'azione di serve and. Buon per Musetti che dopo un'ora e 14 minuti passa il turno con tranquillità. Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone...... il calendario del BeachPro Tour 2023 prevede il sesto appuntamento Elite 16 a Montreal . Tra le squadre protagonista ci saranno anche quattro coppie azzurre: nel tabellone...

LIVE Italia-Turchia, Finale Europei volley femminile U17 in DIRETTA: le azzurrine si giocano il titolo OA Sport

Muove i primi passi sul mercato il Duo Rent Terrasini che per il terzo anno consecutivo si presenterà ai nastri di partenza del Campionato Nazionale di Serie B1 di volley femminile. Dopo le due ...FIRENZE-Nella giornata di oggi, l'atleta Sarah Fahr ha lasciato il raduno della nazionale italiana femminile. La centrale azzurra, che nei precedenti collegiali ha lavorato con il gruppo B, è stata ...