Volley | De Giorgi Nations League amara | bronzo alla nostra portata

ROMA - "Laci lascia un po' di amaro in bocca, illo potevamo prendere. Il Giappone è comunque cresciuto moltissimo ma era una partita che avevamo indirizzato". Lo ha detto il ct d

Dispiace per la sconfitta con gli Usa - continua De- perché non abbiamo espresso il nostro potenziale. Loro hanno fatto una prestazione di grandissimo livello. La VNL è stata un'ottima ...Nella Finalina per il bronzo in Polonia, sul campo di Danzica, gli uomini di Fefè Desono caduti al fotofinish con il Giappone, oggi pomeriggio, dopo aver riaperto una partita tirata ...Da campioni uscenti, gli azzurri sono chiamati a difendere il titolo continentale conquistato due anni fa agli albori della gestione De. Per non parlare di Parigi 2024, il mai celato ...

Lo ha detto il ct della nazionale maschile italiana di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, commentando il quarto posto ottenuto ... cosa che possono fare tante altre squadre, per ora nel volley non c'è ...Lo ha detto il ct della nazionale maschile italiana di pallavolo, Fefé De Giorgi, commentando il quarto posto in Nations ... cosa che possono fare tante altre squadre. Per ora nel volley non c'è una ...