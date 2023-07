Volley | De Giorgi | “Dispiace per la sconfitta con gli Usa | siamo pronti per l’Europeo”

(Di martedì 25 luglio 2023) “La Nations League ci lascia un po’ di amaro in bocca, il bronzo lo potevamo prendere. Il Giappone è comunque cresciuto moltissimo ma era una partita che avevamo indirizzato”. Queste le parole di Ferdinando De, ct dell’Ital, dopo la campagna di promozione per i prodotti della filiera della pasta al Salone d’Onore del Coni, in merito alla prestazione della nazionale azzurra in Nations League. “La VNL è’ un torneo molto impegnativo in un periodo iniziale della stagione, si gira molto per il mondo, sono tre settimane di confronto con tutte le squadre. Devi tirare le conclusioni con le squadre più forti. Questo è un gruppo giovane e motivato, prendiamo gli spunti. Ora un po’ di riposo, poi avremo modo di lavorare su alcuni aspetti tecnici. Ci sono temi che sono emersi sui quali dobbiamo migliorare la nostra efficienza. La partita che ...

