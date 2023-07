Voli cancellati | i rimborsi e i risarcimenti che possiamo chiedere e come farlo

Al momento 8sono stati. Altri vasti incendi stanno interessando anche la provincia a Terrasini, Cinisi, Monreale, Piana degli Albanesi e San Cipirello. Una donna di 88 anni, Rita ...Il traffico è stato sospeso fino alle 11 e ottosono stati. E anche per oggi sono previste a Palermo temperature oltre i 40 gradi, dopo il record storico di ieri con 46 gradi. ...Al momento ottosono stati. Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare e spegnere le fiamme nella zona di Punta Raisi, che è stata chiusa al traffico fino alle ...

Palermo, incendi: aeroporto chiuso e riaperto Livesicilia.it

Spesso sono previsti rimborsi e risarcimenti per i passeggeri in caso di ritardi, voli dirottati o cancellati, anche se ciò avviene per cause di forza maggiore. A spiegare quando spettano e come ...L’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo ha annunciato la chiusura fino alle ore 11 cancellando 22 voli: 20 sono tra quelli che erano stati riprogrammati su Palermo da Catani. Da pochi minuti ...