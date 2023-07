Vogliono il caos anche da noi | immigrazione | Molteni inchioda il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) «La sinistra è in uno stato confusionale assoluto». Onorevole, a cosa si riferisce nello specifico? «È contro gli accordi con la Tunisia e la Libia, ma gli accordi li aveva fattiMinniti, che è stato un bravo ministro dell'Interno; idem per gli accordi con la guardia costiera di Tripoli; ed è la stessa cosa per i centri per i rimpatri, i cosiddetti “cpr”: noi lavoriamo per realizzarne uno per regione, per espellere i migranti irregolari entro 4 settimane, e il Pd grida alla disumanità. Peccato cheMinniti fosse favorevole a questi centri». Nicola, 47 anni, leghista fin da ragazzo, è sottosegretario all'Interno, per la seconda volta. La prima è stata durante il governo Conte1, quando al Viminale c'era Salvini. «Per l'Italia sul fronte migratorio è stata una stagione incredibile: con due decreti, ...