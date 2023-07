Vladimir Luxuria condurrà La Talpa? L’indiscrezione

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 25 luglio 2023) Potrebbe esserea prendere le redini de La2024. La figura televisiva, conosciuta per il suo ruolo di opinionista in l’Isola dei famosi, sembra essere nel mirino di Mediaset per la conduzione del noto reality show. In origine, Ladoveva essere un progetto realizzato dalla società Fascino, fondata da Maria De Filippi. Tuttavia, il progetto è stato successivamente abbandonato da Fascino, che avrebbe identificato Gerry Scotti come possibile conduttore. Secondo le recenti voci, riportate da TVBlog, Mediaset starebbe considerando di offrire al’opportunità di condurre la nuova edizione del programma. Sebbene al momento sia solo una ipotesi, la scelta segnerebbe un importante cambiamento nella storia del programma.