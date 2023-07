Vladimir Luxuria commenta l’indiscrezione che la vuole conduttrice de La Talpa

(Di martedì 25 luglio 2023) Saràladella nuova edizione de La? Il suo nome è stato fatto questa mattina da TvBlog eè arrivata anche alle orecchie della diretta interessata. Ai microfoni di Tag24,ha deciso di fare chiarezza sui suoi prossimi impegni televisivi. “La? Ho letto anch’io la notizia ma credo che non ci sia assolutamente alcun fondamento. Ad oggi non ho ricevuto alcun segnale, quindi, credo si tratti solo di gossip. Bisogna però sempre essere riconoscenti verso chi ti fa una proposta lavorativa. Sarei pronta a condurre qualsiasi trasmissione”. In merito alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, però,è stata vaga. “Chi può dirlo, è ancora molto ...

Secondo una fonte riportata da TvBlog, l'azienda di Cologno Monzese avrebbe sceltocome conduttrice del reality.ha recentemente ricoperto il ruolo di opinionista nelle ...E, alla sua conduzione potrebbe esserci! La Talpa,alla conduzione del programma L'ultima edizione de La Talpa è andata in onda più di dieci anni fa e, per il 2024, ...Capitolo conduzione : i piani alti di Cologno Monzese avrebbero messo gli occhi su. L'ex parlamentare, per ora, sarebbe in pole position. Si tratterebbe di una novità.non ha ...

Vladimir Luxuria verso la conduzione de La Talpa, quando andrà in onda il reality Fanpage.it

Secondo TVBlog, sarà Vladimir Luxuria a nuova conduttrice de La Talpa, dopo l’ esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi ...Vladimir Luxuria verso la conduzione del reality "La Talpa" Ecco cosa ha rivelato in esclusiva ai microfoni di Tag24.