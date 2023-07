Violento nubifragio su Milano | danni e allarme in tutta la città

(Di martedì 25 luglio 2023) Un violentissimosi è abbattuto sue zone limitrofe, già provate dalle precipitazioni delle ore precedenti, intorno alle 4 della notte tra il 24 e il 25 luglio. Venti fortissimi, pioggia e grandine hanno flagellato diverse zone dellacausando nuovie provocando disagi nel corso della mattinata. Così Marco Granelli, assessore alla Protezione civile del Comune di, sui social: “Temporale molto forte alle 4.00. Pioggia di circa 30mm/h con punta massima 39mm/h in piazza Sicilia. Ora passato completamente. Molti, alberi caduti, allagamenti, danneggiamenti a tetti. Impegno massimo di VVFF e sistema protezione civile, affaticato da un intenso lavoro continuo da venerdì. Livelli dei fiumi in salita. MONITORAGGIO FIUMI - Livelli idrometrici ore 05:30 ...

Nelle immagini, le conseguenze del maltempo in Corso Lodi Unsi è abbattuto nella notte su Milano , provocando la caduta di diversi alberi e allegamenti, con tetti scoperchiati e tanta paura per i cittadini che dalle 4.00 del mattino hanno ...le foto 25 luglio 2023 07:39 Maltempo,a Milano - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisciAlle 4 del mattino c'è stato vento fortissimo, pioggia e grandine: diversi alberi sono caduti, per ora non ci sono notizie di ...

Violento nubifragio su Milano e la Brianza: tempesta di pioggia e grandine, tetti scoperchiati e alberi caduti Virgilio Notizie

Nubifragio Milano - Venti minuti di inferno che hanno fatto gridare all'apocalisse. Nella notte un violento temporale ha colpito Milano, svegliando la città attorno alle 4, prima che ...(Adnkronos) – Dopo la forte ondata di maltempo di ieri, nuovo e violento nubifragio nella notte a Milano. Intorno alle 4.00 del mattino un temporale accompagnato da raffiche di vento e grandine si è i ...