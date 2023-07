Villarreal | UFFICIALE | colpo Sorloth per l'attacco

Gli ultimi dettagli burocratici, poi il colpo di mercato saràChukwueze sarà presto un giocatore del Milan . I rossoneri stanno sistemando gli ultimi ... Convinto ilcon un' offerta ...... le notizie di lunedì 24 luglio Napoli,Caprile dal Bari: ora il prestito a Empoli Atalanta, fatta per Boga al Nizza Milan, in chiusura Chukwueze dalMbappé, offerta monstre dall'...14.10 - L'Everton ha ufficializzato Arnaut Danjuma dal. 13.33 - La Lazio ha in pugno ... 9.47 - Danjuma ha superato le visite mediche con l'Everton, ora manca solo l'annuncio. 8.32 -...

UFFICIALE: In attesa della cessione di Chukwueze al Milan, il Villarreal ufficializza Sorloth TUTTO mercato WEB

Rinforzo in attacco per il Villarreal. Il club spagnolo ha prelevato a titolo definitivo dal Lipsia Alexander Sorloth, 27enne attaccante norvegese che ...Il Milan femminile si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. Ecco acquisti e cessioni fino ad ora Il Milan Femminile continua a muoversi sul mercato per rinforzare la propria ro ...