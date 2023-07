VIDEO – Sommer più Audero in porta? Suggestione Mbappé | Calciomercato Inter – News LIVE

(Di martedì 25 luglio 2023) Nuova puntata dello Specialeche ritorna su.it! Tutte le notizie relative ai movimenti di mercato dell’, le trattative in corso e i temi rilevanti di giornata in questo nuovo appuntamentoper l’estate nerazzurra. SPECIALE– Dal lunedì al venerdìa partire dalle ore 19 la redazione vi aspetta in diretta sui canali YouTube, Facebook e Twitch di.it. Non mancheranno ospiti speciali, da giornalisti a ex calciatori, con noi per analizzare e commentare le possibili mosse in entrata e in uscita da parte della dirigenza nerazzurra e i colpi già messi a segno. Il tema principale di oggi riguarda le priorità del mercato, ossia il portiere (Yann ...

André Onana ha dato l'addio all'Inter e al suo posto è pronto ad indossare la maglia nerazzurra Yann, portiere svizzero del Bayern Monaco. Ecco il confronto tra i due (di Antonino Lo ...La dirigenza di Viale della Liberazione deve ancora sistemare la vicenda portiere e riempire le due caselle rimaste vuote dopo gli addii di Onana e Handanovic:e Trubin restano in prima fila ...... vista l'imminente cessione in prestito di Nubel, Thoams Tuchel non rinuncerà a Yannnella ... 15:17 22 LuglioCM. IT - Milan, Okafor in sede per la firmaNoah Okafor è arrivato a Casa Milan. ...

Parate, errori a partita, gioco coi piedi: Onana-Sommer, allo specchio La Gazzetta dello Sport

Le ultime indiscrezioni sull'estremo difensore elvetico, in uscita dal Bayern e obiettivo principale dell'Inter ...L'Inter si muove con velocità in sede di calciomercato e lo fa provando a risolvere la questione portiere e non solo ...