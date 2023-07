(Di martedì 25 luglio 2023) Spostarsi,in modo sempre più veloce e, lasciando magari l’auto in garage, presuppone trovare un sistema di servizi di trasporto efficiente, integrato e accessibile dache solo il miglioramento della rete infrastrutturale può aiutare a realizzare. Per questo il gruppo Ferrovie dello Stato guidato da Luigi Ferraris sta accelerando il passo nella spesa degli investimenti necessari perché questo nuovo sistema diventi una realtà in tempi rapidi, sia per i passeggeri che per le merci. Qualche numero aiuta a comprendere la dimensione dell’impegno finanziario sostenuto anche con l’aiuto dei fondi del Pnrr, di cui l’83 per cento degli investimenti è già in esecuzione. Il piano prevede complessivamente 200 miliardi di investimenti nei prossimi 10 anni, di cui 180 miliardi per le ...

... permettendo dicon totale autonomia e libertà, senza doversi preoccupare di orari o ... Pannelli solari per camper: energia pulita eI pannelli solari sono utili e sostenibili, ...Solo così si potrà avere veramente uno sviluppodel nostro Paese; e per fare questo non ... […] Attualità In Primo Piano Gli italiani riprendono a: ricerche per viaggi in ...C'è chi decide di, chi di rimanere a casa ma ha bisogno di ristrutturarla e chi, invece, ... E per ottenere un finanziamento sempre, con una rata calibrata alle reali capacità di ...

Viaggiare sostenibile da nord a sud Ci vogliono le infrastrutture. Ecco i numeri di un fenomeno Il Foglio

Le gare per migliorare il sistema infrastrutturale del paese stanno proseguendo a ritmo serrato: il piano del gruppo Ferrovie dello Stato prevede complessivamente 200 miliardi di investimenti nei pros ...Viaggiare per gustare tra sapori e turismo slow promossa dall’ associazione culturale Oronero, Pronti per Eruzioni del Gusto dal 27 L'articolo Viaggiare...(Fonte: Lo Speakers Corner - News archiviata ...