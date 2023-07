Viadotto Acqualonga | ricordo delle vittime a 10 anni dalla tragedia a Monteforte Irpino

... venerdì 28 luglio alle ore 18.30 sarà celebrata una Messa in ricordo delle vittime dell'incidente di Monteforte Irpino (Avellino), sotto aldi, nel luogo dove precipitò il bus e ...Venerdì 28 luglio al Giardino della Memoria di Monteforte Irpino verranno ricordate le 40 vittime della tragedia del, di cui quest'anno è ricorre il decennale. Il 28 luglio 2013 un bus con 47 passeggeri più l'autista, in viaggio da Pietrelcina verso Pozzuoli, percorrendo l'Autostrada A16, a causa ...... urtando varie automobili e furgoncini bloccati nel traffico dell'autostrada a causa di un cantiere, dopodiché vi fu un primo impatto con il guardrail del. L'autista cercò di far ...

Nel decimo anniversario della tragedia in cui persero la vita 40 puteolani, venerdì 28 luglio alle ore 18:30 sarà celebrata una messa in ricordo delle vittime dell’incidente di Monteforte Irpino, ...Sono passati dieci anni dalla terribile strage del viadotto Acqualonga, ma la memoria resta sempre viva. Immagini indelebili, quelle della tragedia che il 28 luglio 2013 capitò sull'autostrada A16, in ...