Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2023 ore 19 | 15

(Di martedì 25 luglio 2023)DEL 25 LUGLIOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO IN DIREZIONE APPIA TRA TIBURTINA E TOR BELLA MONACA; TRAFFICO INTENSO ANCHE IN ESTERNA, CON CODE A TRATTI DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, SULLA STESSA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO E PIU’ AVANTI TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; CODE ANCHE SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA VIA PORTUENSE E VIA TRINCEA DELLE FRASCHE SEMPRE VERSO OSTIA. DA GIANGUIDO LOMBARDI ...