Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2023 ore 16 | 30

(Di martedì 25 luglio 2023)DEL 25 LUGLIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER PRATICA DI MARE E CASTELNO IN DIREZIONE DI POMEZIA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULL’APPIA, QUI PER TRAFFICO, TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IND IREZIOEN DI ALBANO; IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA ODIERNA DELL’UNITA’ VELOCE FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18.00. DA GIANGUIDO ...