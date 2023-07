Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 25 luglio 2023)DEL 25 LUGLIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO LUNGO LA RETE VIARIA, LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITEFIUMICINOE VIA DEL MARE, IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA PROVINCIALE 278 MARIA DA OGGI AL VIA LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL DAL KM 2 AL KM 7 NEL TERRITORIOD EL COMUNE DI VEROLI; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; SEMPRE NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ...

