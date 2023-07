Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2023 ore 12 | 30

(Di martedì 25 luglio 2023) UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRAFIUMICINO ED OSTIENSE, ARDEATINA ED APPIA E PIU AV Servizio fornito da Astral

... percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sullaordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio, in direzione di. NELLE ...Nel tratto interessato saranno soppressi due passaggi a livello e realizzate le relative... Per completare la realizzazione del progetto di potenziamento della direttrice- Pescara sono ...... tasselli della linea Pescara -. I lavori per la tratta Interporto d'Abruzzo - Manoppello ... Nel tratto interessato saranno soppressi due passaggi a livello e realizzate le relative...