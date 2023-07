Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2023 ore 08 | 45

(Di martedì 25 luglio 2023) UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRAFIUMICINO ED OSTIENSE, ARDEATINA ED APPIA E PIU AV Servizio fornito da Astral

... tasselli della linea Pescara -. I lavori per la tratta Interporto d'Abruzzo " Manoppello ... Nel tratto interessato saranno soppressi due passaggi a livello e realizzate le relative...... Sicilia) è stata interessata da quattro fenomeni dolosi, innescati ai bordi della... Milano; Calanchi di Atri Teramo e Macchiagrande,) videocamere in grado di rilevare tempestivamente ...... tasselli della linea Pescara -. I lavori per la tratta Interporto d'Abruzzo " Manoppello ... Nel tratto interessato saranno soppressi due passaggi a livello e realizzate le relative...