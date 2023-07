Via alla vendita dei biglietti per il Napoli a Castel di Sangro | orari e prezzi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 25 luglio 2023) Ci sono finalmente le prime informazioni riguardanti ladeiper ildi, considerando il fatto che sta partendo ufficialmente la seconda fase della preparazione dei campioni d’Italia in vista della nuova stagione in Serie A ed in Champions League. Diverse le amichevoli in programma per gli azzurri, al punto che i tifosi al seguito del gruppo stanno cercando di capire come procedere con l’acquisto dei ticket per i singoli eventi. Facciamo il punto della situazione, premettendo che lasia partita oggi 25 luglio alle ore 10. Sta scattando ladeiper ildi: i dettagli sue ...