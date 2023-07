Verona | Saponara | «Sempre convinto di venire qui | giocare per la salvezza mi carica»

(Di martedì 25 luglio 2023) Riccardo, neo fantasista del, si è presentato in conferenza stampa a tutto l’ambiente gialloblù Riccardosi è presentato così in conferenza stampa come nuovo giocatore del. LE PAROLE – «Sinceramente avevo già avuto modo di parlare con il Direttore Sogliano, sapevo della sua stima verso di me. Da quando ho avuto l’opportunità diqui ne sonostato, anche prima dell’arrivo del tecnico. La piazza mi haattratto per la storia che si porta dietro e per il calore dei tifosi. Non ho mai avuto ripensamenti, sono subito stato deciso.di nuovo per lami dà entusiasmo e responsabilità allo stesso tempo. Sarà un campionato diverso rispetto ai miei ...

Saponara riaccende l'Hellas: «Il Verona ha un bel progetto e posso fare la differenza» L'Arena

