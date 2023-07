(Di martedì 25 luglio 2023) Esordio piuttosto complicato mante per Francescoagli "Internazionali di Tennis", torneo Challenger ATP da 118.000 euro di montepremi che si sta svolgendo sui campi in terra rossa ...

Esordio piuttosto complicato ma vincente per Francescoagli "Internazionali di Tennis", torneo Challenger ATP da 118.000 euro di montepremi che si sta svolgendo sui campi in terra rossa del Circolo Scaligero. In una giornata disturbata ......in campo oggi per il primo turno del tabellone principale degli "Internazionali di Tennis", ... Francesco, n.171 ATP e quinto favorito del ranking, è l'unica testa di serie azzurra: il ......di Tennis", torneo Challenger ATP da 118.000 euro di montepremi che si sta svolgendo sui campi in terra rossa del Circolo Scaligero. Sei gli italiani in gara : Francesco, n.156 ATP ...

Verona: Passaro vince il derby/maratona con Pellegrino SuperTennis

Esordio piuttosto complicato ma vincente per Francesco Passaro agli “Internazionali di Tennis Verona”, torneo Challenger ATP da 118.000 euro di montepremi che si sta svolgendo sui campi in terra rossa ...Il francese Gaston supera in una finale altalenante il campione uscente Passaro, autore in mattinata di una incredibile rimonta sul n. 1 del seeding Marozsan. Secondo trofeo Challenger in due settiman ...