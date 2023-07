Vento forte tra Bolognese e Romagna | rami sulle strade

(Di martedì 25 luglio 2023) Forti raffiche diall'alba nell'Appenninoe in alcune zone della, cone piante cadutee problemi di viabilità. Per esempio a Monghidoro, dove la sindaca ...

Forti raffiche diall'alba nell'Appennino bolognese e in alcune zone della Romagna, con rami e piante cadute sulle strade e problemi di viabilità. Per esempio a Monghidoro, dove la sindaca Barbara Panzacchi ...Dopo laondata di maltempo di ieri, ancora un temporale con forti raffiche disulla città. Danni alla rete Trenord e Atm Dopo laondata di maltempo di ieri, nuovo e violento nubifragio nella notte a Milano. Intorno alle 4.00 del mattino un temporale accompagnato da ...Nuova allerta meteo per il Nord Italia. Nella notte si è scatenato un violento temporale su Milano e la Brianza, cone grandine: tetti scoperchiati e alberi caduti, ma al momento nessun ferito. Un treno è stato fatto evacuare a Monza. Ieri a Lissone , in Brianza, una 58enne è morta schiacciata da un ...

Temporale e grandine su Milano, allerta meteo arancione: vento forte e tetti scoperchiati, chiusa la metro M2 Virgilio Notizie

Maltempo su Milano, tetti scoperchiati e alberi caduti nella notte del 25 luglio. Molte sono le linee ferroviarie bloccate.Il maltempo devasta Milano. Un violentissimo temporale, accompagnato da scariche continue di fulmini e improvvise folate di vento, simili a downburst, ha colpito Milano e una buona parte ...