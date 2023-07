Vento forte e mareggiate in Toscana | allerta gialla prorogata fino a mercoledì 26 luglio

(Di martedì 25 luglio 2023) Per il protrarsi delle condizioni di mare molto agitato e di, la Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato l’avviso di criticitàalle ore 8 di domani, 262023

... un viaggio, un incontro, un tramonto, un soffio di, sono tutti momenti che portano alla ... "Abbiamo avuto unarichiesta per creare un punto a Milano dove fossero presenti tutte le mie ...Italia divisa in due: pioggia eal Nord, afa al Sud. Nuovo violento temporale nella notte su Milano e la Brianza: tetti scoperchiati e alberi caduti. Una 16enne è morta colpita da un albero. Ieri una 58enne ha perso la ...Dopo i temporali sparsi nella mattina di martedì 25 luglio, in alcune province resta codice giallo pere mareggiate

Milano, nella notte violento temporale con forte vento - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Non c’è tregua per le campagne lariane, piegate sotto i colpi delle continue ondate di maltempo. Lo rimarca Coldiretti Como lecco nel commentare gli ultimi episodi tra nubifragi, grandinate e vento fo ...Firenze: Per il protrarsi delle condizioni di mare molto agitato e di vento forte, la Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato l’avviso di criticità gialla fino alle ore 8 di ...