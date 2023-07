Venezia 80 | i film in programma | l’elenco | da David Fincher a Matteo Garrone

13.27 Cinema, 6 italiani in concorso Sono 6 iitaliani in concorso alla 80ma Mostra del Cinema di. Apre, in prima mondiale, "Comandante" di Edoardo De Angelis. Poi "Io capitano" di Matteo ...Sono tre iin Concorso all'80. Mostra del Cinema digirati negli Studi di Cinecittà , alcuni dei quali si sono avvalsi anche delle sue maestranze. Nel concorso principale in lizza per il Leone d'oro ...Rai Cinema partecipa all' 80. Mostra del Cinema dicon quattroitaliani nel Concorso principale, tra i quali ildi apertura. E con una grande varietà di opere che ha contribuito a produrre tradocumentari, e cortometraggi, ...

Fervono i preparativi al Lido di Venezia per l’appuntamento internazionale con il grande Cinema. L’edizione della Mostra 2023, che si svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre, vedrà in corsa per il Leone ...In corsa per il Leone d’oro 23 film, tra cui sei italiani. Il programma dell’80esima edizione della rassegna al Lido. Gli attori di Hollywood non parteciperanno per lo sciopero in corso. La Mostra del ...