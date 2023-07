Venezia 2023 | la lineup con Coppola | Cooper | Besson e Woody Allen

(Di martedì 25 luglio 2023)80: Questa mattina abbiamo assistito alla conferenza stampa dell’80° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di, presentato dal Presidente Roberto Cicutto e il Direttore Alberto Barbera. Le parole di Alberto Barbera “L’ultima settimana è stata turbolenta, lo sciopero degli attori ha delle buone ragioni largamente condivisibili ma non avrà un grande impatto sul programma, che era praticamente concluso. Ringrazio produttori e registi che hanno confermato l’impegno che avevano presi con noi. Mancherà qualche star ma non sarà una Mostra autarchica, sarà largamente rappresentativa del cinema contemporaneo. In concorso 23 film come l’anno scorso, 15 sono diretti da registi mai stati in gara: non ho saputo fare rinunce”.: Chgers Alberto ...

Seguiamo in diretta l'annuncio di tutti i film dell'edizionedel Festival di, l'80 esima edizione che si terrà dal 30 agosto al 9 settembre al Lido di. La Mostra è il festival cinematografico più antico del mondo , la prima edizione si ...

Approvato l'emendalento al decreto legge Giubileo: anche nuovo comitato scientifico di sei membri, tutti di nomina ministeriale. Gli allievi in presidio davanti a Montecitorio ...