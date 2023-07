Venezia 2023 | Alberto Barbera risponde ai commenti sulla presenza dei film di Allen | Polanski e Besson

(Di martedì 25 luglio 2023) Il direttore della Mostra,, ha risposto alle polemiche per lanel programma didi Woody, Romane Luc, accusati in passato di violenza sessuale. Ladei nuovidi Woody, Romane Luc, registi accusati in passato di violenza sessuale, nel programma dihanno suscitato qualche polemica, ma il direttore della Mostraha dichiarato che non pensa ci sia alcun problema nell'inserire le opere nella selezione. Nelle interviste rilasciate a Variety e Deadline è stato infatti affrontato ...

...della 5° edizione del GRANPABLOK al primo dei due appuntamenti programmati per l'estate. La ... Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia - Romagna, Veneto, Friuli -Giulia., Toscana, con ...La presenza dei nuovi film di Woody Allen, Roman Polanski e Luc Besson , registi accusati in passato di violenza sessuale, nel programma dihanno suscitato qualche polemica, ma il direttore della Mostra Alberto Barbera ha dichiarato che non pensa ci sia alcun problema nell'inserire le opere nella selezione. Nelle interviste ...In un secondo episodio i Carabinieri del Comando di Piazzae della Compagnia Speciale, nel corso di un servizio di pattuglia hanno arrestato, in due egiziani di 18 e 19 anni, per rapina in ...

Festival di Venezia 2023: il programma completo della 80esima edizione della Mostra del Cinema ComingSoon.it

C’è luogo e luogo, modo e modo. Dipende. Non sempre «fare» coincide con «fare bene». E gli esempi sono tanti ...Venezia, il Comune stringe sugli schiamazzi: limitazioni agli orari dei pubblici esercizi e misure organizzative per gli esercenti. E' stata firmata oggi ...