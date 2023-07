Venere degli Stracci | ‘le sartine di Scampia’ in piazza Municipio | vendita per la ricostruzione

(Di martedì 25 luglio 2023) Giovedì 27 luglio ina Napoli “ledi Scampia” organizzano unadedicata alladella. Il 27 luglio dalle ore 10 alle 18dei prodotti realizzati dalle 13 giovani “di Scampia” al fine di lanciare un messaggio di riscatto per la città di Napoli e per i suoi giovani. Ad aprire lo stand, l’assessore al Lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani, che da sempre sostiene il progetto della fondazione Città Nuove. Per l’intera giornata i cittadini napoletani potranno acquistare i prodotti realizzati dalle giovani, frutto del loro ingegno e della loro passione: borse, shopper e pochette di varie tipologie e delle t-shirt ...

Giovedì 27 luglio in piazza Municipio a Napoli "le sartine di Scampia" organizzano una vendita dedicata alla ricostruzione dellaStracci. Il 27 luglio dalle ore 10 alle 18 vendita dei prodotti realizzati dalle 13 giovani "sartine di Scampia" al fine di lanciare un messaggio di riscatto per la città di Napoli e per ...La donna, che si copre timidamente il pube mentre alza l'altro braccio verso il cielo, non è altro che una miniatura della '' che, nella salaUffizi, nasce dal mare a pochi metri da lei. ...NAPOLI. Una nuova "stracci" è in corso di elaborazione da parte diMichelangelo Pistoletto. Ad annunciarlo è il sindaco GaetanoManfredi. Dopo l'incendio doloso dello scorso 12 luglio che ha distrutto l'opera ...

Venere degli stracci bruciata a Napoli, il sindaco Manfredi: “Pistoletto rifarà l'opera, ma non sarà uguale a prima” QUOTIDIANO NAZIONALE

Il 27 luglio dalle ore 10 alle 18 vendita dei prodotti realizzati dalle 13 giovani "sartine di Scampia" al fine di lanciare un messaggio di riscatto per ...Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt: “Questo libro segna una svolta nella comprensione e nell’interpretazione dell’opera del grande pittore” ...