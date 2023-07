Vanessa Incontrada e Rossano Laurini di nuovo insieme | «Mi sono di nuovo innamorata di mio marito | vorrei un altro figlio»

(Di martedì 25 luglio 2023) Il cuore diè nuovamente occupato. Batte ancora per lo stesso uomo di prima. Per il suo compagno,, con cui ha vissuto sedici anni di felice...

Tipo sabato sera, quando è andata in onda la replica della seconda di tre puntate di "20 anni che siamo italiani", condotto dae Gigi D'Alessio: non esattamente uno show scolpito ...Pezzi di design e stile moderno per la supervilla di. Ecco dove abita la bella ...è single La conduttrice spagnola rompe finalmente il silenzio sulla sua vita privata e sulla crisi con il compagno Rossano Laurini. Invitata a parlare di gravidanza e figli nel ...

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini di nuovo insieme: «Mi sono di nuovo innamorata di mio marito, vorrei un a ilmessaggero.it

Ritorno di fiamma tra Totti e Ilary Ecco le ultime indiscrezioni in merito ad un sospetto scambio di messaggi.Il cuore di Vanessa Incontrada è nuovamente occupato. Batte ancora per lo stesso uomo di prima. Per il suo compagno, Rossano Laurini, con cui ha vissuto sedici anni di felice ...