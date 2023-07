Val Camonica | morta 16enne scout colpita da un albero

(Di martedì 25 luglio 2023) su Tg. La7.it - C'è una nuova vittima di questa ondata di maltempo che attanaglia in Nord Italia. E' successo in provincia di Brescia, in alta Val. Unè caduto e ha ...

C'è una nuova vittima di questa ondata di maltempo che attanaglia in Nord Italia. E' successo in provincia di Brescia, in alta. Un albero è caduto e ha colpito una ragazza comasca di 16 anni, Chiara Rossetti. Il campo scout si trovava a Corteno Golgi. La sua tenda era allestita su una sorta di palafitta, nel ...Oscar Cantoni, per la morte di Chiara Rossetti, la scout del gruppo Como 3, colpita questa mattina da un albero, mentre dormiva in tenda, durante un nubifragio in, in provincia di ...Commozione, cordoglio e vicinanza. Queste le principali emozioni suscitate dalla tragica notizia di questa mattina: Chiara Rossetti , una 16enne comasca, è rimasta vittima del maltempo inrimanendo schiacciata da un albero caduto sopra la sua tenda all'interno del campo scout a Corteno Golgi. Cordoglio per la scomparsa di Chiara Rossetti, la 16enne deceduta questa mattina ...

