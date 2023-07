Usa | paura per il figlio di LeBron James | va in arresto cardiaco durante l’allenamento Non è in pericolo di vita

(Di martedì 25 luglio 2023) Bronny, primogenito della star del basket statunitense, è stato colpito da unun allenamento nella palestra del suo college nella giornata di ieri, 24 luglio. L’atleta, classe 2004, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale in terapia intensiva. Con il passare delle ore le sue condizioni si sono stabilizzate ed è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria sotto stretta osservazione. A rendere noto l’accaduto è stato Shams Charania, insider di The Athletic specializzato in Nba, attraverso il suo profilo su Twitter e rilanciata anche da Tmz. Il portavoce della famiglia, in una nota, ha confermato l’accaduto: «Bronny, nella giornata di ieri, mentre si allenava ha avuto un ...

Bronny James, primogenito della star del basket statunitense LeBron James, è stato colpito da un arresto cardiaco durante un allenamento nella palestra del suo college nella giornata di ieri, 24 ...Anche la medaglia di bronzo è andata ad un atleta, Armstrong. "Certo preferivo vincere, sono ... "Avevo un po' didi stare accanto a lei (Ledecky ndr) - dice la campionessa romana ai microfoni ...... come è noto, misura la volatilità della borsa. Definizione molto generica ma che rende bene l'... Questo è il motivo per cui il VIX è detto l'indice della. Ed è questo il motivo per cui molti ...

Usa, paura per il figlio di LeBron James: va in arresto cardiaco ... Open

"LeBron e Savannah ringraziano vivamente lo staff medico della University of Southern California per il loro pronto intervento".Città del Vaticano - I vertici del Vaticano sono in forte fibrillazione per l'emorragia crescente di quei cattolici che in Germania si disiscrivono dalle liste degli ...