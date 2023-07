Usa e Uk | la Russia potrebbe colpire le navi civili nel Mar Nero Cremlino | impossibile tornare ad accordo sul grano

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 25 luglio 2023) Ancora proteste in Israele contro il governo Netanyahu. Ieri sera a Tel Aviv in migliaia hanno marciato bloccando il traffico della principale autostrada Ayalon, con scontri con la polizia: feriti almeno 4 agenti e 3 manifestanti; circa 40 gli arresti. Stamani in Cisgiordania 3 palestinesi avrebbero aperto il fuoco contro i miliari israeliani, che hanno ucciso gli assalitori. A Kiev e in 11 regioni ucraine scatta allarme antiaereo nella notte