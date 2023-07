Università | dal governo mezzo miliardo in più per la ricerca Arriva lo psicologo negli Atenei

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 25 luglio 2023) L’trova nuovi fondi grazie aldi centrodestra, chiudendo ancora una volta la bocca alle prèfiche della sinistra.. Oltredi euro in più. Ammonta a 9,2 miliardi di euro il Fondo per il Finanziamento Ordinario dellestatali (FFO), il principale finanziamento per le attività didattiche e die per il funzionamento degli. Più risorse per gli studenti, maggiori stanziamenti per i dottorati di, un piano straordinario di assunzioni del personale per lee attenzione al benessere psicologico dei ragazzi. Più risorse allaSono alcune delle priorità previste dallo schema di decreto firmato dal Ministro dell’e della ...