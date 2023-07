una sposina scopre il tradimento la sera prima delle nozze | la vendetta e' epica…

(Di martedì 25 luglio 2023) Estratto da leggo.it Quando lale è arrivato un messaggio sul telefono, pensava che fosse l'ennesimo augurio per l'imminente matrimonio. Di certo la futura sposa non immaginava quello che ...

Estratto da leggo.it Quando la sera prima delle nozze le è arrivato un messaggio sul telefono, pensava che fosse l'ennesimo augurio per l'imminente matrimonio. Di certo la futura sposa non immaginava ......di me conscatola di biscotti, ma la pose e mi disse "Vuoi stare insieme a me". Dissi sì, ci fidanzammo e nel 1970 ci sposammo". La Puglia era però distante da casa e la sua adorataera ...La sposa ha poi concluso: 'Oggi non ci sarà un ricevimento di nozze, ma invece ci sarà... Il ricevimento si è tenuto lo stesso, ma lei ha partecipato da single e non da novella

“Il mio matrimonio a Porto Venere con Russel Crowe”, parla la sposina di Alassio che ha incontrato “Il Gladia… Il Secolo XIX

Scene da far intenerire il cuore a Roma, dove una ragazza ha portato il proprio bouquet di nozze sulla tomba dell’amata nonna. Un gesto fatto con il cuore dalla sposina, che si è presentata al cimiter ...